San Valentino Torio. 80enne vuole un nipotino e perseguita figlio e nuora

Un pensionato di 80 anni è stato condannato per stalking a San Valentino Torio, in provincia di Salerno, dopo aver tormentato il figlio e la nuora per il desiderio di avere un nipotino. La vicenda, avvenuta tra il 2017 e il 2018, ha visto l’uomo minacciare la giovane coppia fino a esporli a gravi timori.

Come riportato dal Corriere della Sera, l’accusa sostiene che l’anziano si sia ripetutamente appostato sotto casa del figlio e abbia inviato loro messaggi minacciosi, causando loro crescente ansia. Nonostante la coppia abbia pazientato, la situazione è diventata insostenibile, spingendoli a denunciare e a cambiare casa.

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato il pensionato a 8 mesi di reclusione per stalking. La storia mette in luce come le pressioni familiari possano trasformarsi in persecuzione, arrivando persino a coinvolgere le autorità giudiziarie.