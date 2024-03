Tragedia a Castellammare. Operaio muore a bordo di una nave Fincantieri

Una tragedia ha colpito lo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia, dove un operaio straniero di 40 anni ha perso la vita improvvisamente mentre lavorava su una nave in costruzione. Le indagini sono già in corso mentre la comunità locale è in lutto.

L’uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, è deceduto a causa di un malore mentre si trovava su una scala interna della nave. Nonostante l’intervento rapido del personale del 118, i soccorsi sono stati vani.

La Procura di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta sulla vicenda, coinvolgendo anche la capitaneria di Porto e i carabinieri locali. La salma è stata messa a disposizione degli inquirenti per l’autopsia.

Sebbene si sospetti che il decesso sia avvenuto per cause naturali, l’indagine è ancora in corso per chiarire tutti i dettagli. Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei cantieri navali.

I lavori sulla nave, un importante progetto per la Marina Militare italiana, sono stati temporaneamente sospesi in attesa di ulteriori sviluppi.