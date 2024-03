Gaetano Carlino: “Da New York per la gamba bionica con movenza delle dita”

Gaetano Carlino, tecnico elettronico di origini salernitane, ha intrapreso un’impresa rivoluzionaria dopo essere stato ispirato dall’amico reduce dall’Afghanistan. Come riportato dal Corriere della Sera, deciso a migliorare la vita degli amputati, ha fondato la startup “I can feel my legs” insieme all’ingegnere aerospaziale Salvatore Sgariglia. Il progetto mira a creare protesi avanzate e accessibili.

La loro idea è nata da un render della Pixar e si è evoluta attraverso ricerche e sviluppi tecnologici. Utilizzando la stampa 3D e l’intelligenza artificiale, hanno sviluppato protesi che simulano il movimento naturale dell’arto umano, offrendo una camminata confortevole e una lunga durata della batteria.

Nonostante le sfide iniziali, il progetto ha ricevuto un finanziamento e ha ottenuto un successo notevole, attirando l’interesse di molte persone, compresi giovani talenti che si sono uniti al team. Attualmente, il terzo prototipo della protesi è in fase di sviluppo, con una resa estetica sempre più simile all’arto umano e costi notevolmente inferiori rispetto alle protesi tradizionali.

La startup ha già individuato i primi utilizzatori e dispone di laboratori in diverse località. Carlino ha grandi ambizioni per il futuro, mirando a creare ulteriori progetti per migliorare la vita delle persone disabili e, a lungo termine, a fondare un centro riabilitativo. Il suo impegno e la sua innovazione stanno aprendo nuove possibilità per le persone con disabilità.