Il Giro d’Italia fa tappa a Poggiomarino: Longola tra i punti clou. Il sindaco Maurizio Falanga, con l’assessore Antonio Palmieri, firma l’accordo per l’evento, celebrato a Palazzo Matteoli insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Quest’ultimo conferma il terzo anno consecutivo per la corsa in Campania. Per Poggiomarino, è una prima assoluta. Il sindaco Falanga annuncia con fervore l’accoglienza dei corridori il 14 Maggio, sottolineando Longola come tappa significativa, evidenziando il lavoro di bonifica e valorizzazione del Parco archeologico. Il consigliere Felice Sorrentino esprime entusiasmo per il passaggio della maglia rosa per le vie poggiomarinesi, annunciando l’avvio di un tavolo organizzativo coinvolgendo scuole e associazioni locali per un evento memorabile.