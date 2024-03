L’Angri attende il Casarano con l’imperativo vincere

L’Angri non ha mai vinto nel 2024 e questo dato sta facendo preoccupare, non poco, tutto l’ambiente grigiorosso. La scorsa settimana è arrivato il cambio in panchina per i doriani che hanno riaccolto Stefano Liquidato, il quale non è riuscito nell’impresa di tornare vittorioso dalla complicata trasferta di Altamura.

Ora, però, nella mente dell’allenatore ex Scafatese, c’è il Casarano, prossimo avversario del cavallino. La compagine pugliese, in piena lotta playoff, è una delle corazzate del girone H, ma l’Angri sarà obbligata a vincere per non rischiare di sprofondare nelle ultime due posizioni.

Lo stadio Novi quest’anno non è stato il fattore in più per la società cara al patron Niutta; infatti i grigiorossi tra le mura amiche hanno il peggior rendimento del girone: 12 gare disputate e solo 10 punti raccolti. Dato che fa riflettere, dato che i restanti 15 punti totalizzati dai doriani sono arrivati nelle 14 trasferte. Ora, però, l’Angri non può più sbagliare.