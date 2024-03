Scafati. Polo scolastico, L’attacco del sindaco Pasquale Aliberti

In bilico il futuro del cantiere del nuovo Polo Scolastico, il caso Consorzio Research spaventa l’intera città di Scafati. La decisione del Consiglio di Stato di rovesciare la sentenza del Tar di Salerno che aveva annullato l’interdittiva antimafia nei confronti dell’attuale Consorzio appaltatore dei lotti di cantiere in via Oberdan è accolta con preoccupazione dal sindaco Pasquale Aliberti, critico nei confronti dei una giustizia amministrativa altalenante.

Il caso

Negli ultimi giorni è diventato un caso nazionale la vicenda relativa al “colosso” delle costruzioni che ha dovuto subire la riattivazione dell’interdittiva antimafia per effetto della decisione del Consiglio di Stato. Il Consorzio Research a Scafati è appaltatore di lavori di cui la città aspetta la conclusione da ormai più di 10 anni.

Una vicenda travagliata

La storia del Polo Scolastico di via Oberdan nasce infatti nei primi mandati da sindaco di Pasquale Aliberti, con i primi lavori che furono bloccati per divergenze nate tra la parte pubblica e quella privata. La questione fu ripresa dall’ex amministrazione guidata da Cristoforo Salvati, che riattivò le procedure arrivando alla posa della prima pietra al tramonto del 2022, anno nel quale Aliberti ricorda l’inizio della vicenda giudiziaria legata alla ditta di costruzioni.

L’antefatto

«Quella del ‘Research’ è una vicenda che nasce qualche anno fa, nel 2022, rispetto alla quale due tribunali, Tar di Salerno e Consiglio di Stato, si esprimono in maniera diversa sulla questione dell’interdittiva antimafia», sottolinea l’attuale primo cittadino Aliberti; che non nasconde un certo fastidio alla notizia del ribaltone giudiziario: «A rimetterci sono gli amministratori, la città e i cittadini che devono subire un freno, un rallentamento di opere di grande importanza, strategiche per la comunità».

Posizione condivisa

Una posizione condivisa tra gli esponenti di centrodestra di tutta Italia, come già dichiarata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ha delegato al Consorzio alcuni interventi come lo scolmatore del Bisagno, ma anche dal viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi.

La contrapposizione

Il contrasto tra organi giudiziari, con il Tar che aveva annullato l’interdittiva poi ripresa dal Consiglio di Stato, per Aliberti è destinato a creare in ogni modo un grave danno a palazzo Mayer: «Il Comune di Scafati in questa vicenda risulta assolutamente parte lesa. Subiamo un danno enorme in termini di spesa pubblica, di tempistica e rendicontazione per le quali abbiamo investito tante energie proprio per accelerare la conclusione delle stesse opere».

L’ultima tappa

Questo pronunciamento non si traduce ancora un blocco definitivo dei lavori quasi conclusi per quanto concerne la prima parte, con il secondo lotto che comprende anche l’abbattimento della storica sede in via Pietro Melchiade dell’Istituto Comprensivo Tommaso Anardi.

Aliberti polemico

«Attenderemo notizie su un eventuale giudizio di riabilitazione per il Consorzio, già fissato per il 20 marzo davanti alla Corte di Appello di Napoli – conclude Aliberti – Esiste sicuramente una necessità di tutelare la legalità, ma anche l’esigenza di non avere un cantiere che viene frenato a seconda del tribunale, che si pronuncia creandoci gravi difficoltà».

Un Aliberti fiducioso dunque, di poter concludere un intervento che è però fortemente contrastato proprio dai vertici della scuola “Anardi” che, con una delibera di istituto, hanno bocciato il piano del Comune che prevede di abbattere la scuola.

Alfonso Romano