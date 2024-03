Agropoli-Scafatese 1-0: una rete di Onesto ferma i gialloblu

Agropoli-Scafatese 1-0. Cade beffardamente la Scafatese che, al Guariglia di Agropoli, esce sconfitta per 1-0 dopo essere stata padrona del campo per larghi tratti della gara, soprattutto nella prima frazione.

Recuperato Pisani, mister Muro conferma dieci undicesimi della formazione di domenica scorsa inserendo proprio il centravanti al posto di Somma. Dall’altro lato del campo mister Ambrosino prova invece a soffiare sull’entusiasmo ritrovato dopo i 4 punti delle ultime due uscite.

Agropoli-Scafatese 1-0: primo tempo

Sul prato in erba naturale del Guariglia va in scena un primo tempo tutto a tinte giallobleu, fatta eccezione per quelli che saranno i pochissimi secondi di recupero: i canarini iniziano a affacciarsi dalle parti di Romano fin dal primo minuto con il sinistro di Tedesco a lato. Con il lavoro di Visconti e Medaglia la Scafatese fa sentire il fiato sul collo ai padroni di casa rubando spesso palla sulla trequarti offensiva: al minuto 9 lievi proteste per un dubbio fallo di mano della retroguardia costiera, ma per il direttore di gara è solo angolo, al 12′ bella azione iniziata da Visconti, orchestrata da Medaglia, ricamata da Masullo che si chiude con il tiro ribattuto di Cavaliere. Al 29′ fa sentire la sua presenza Pisani con un diagonale destro ribattuto in spaccata da Romano, mentre al 34′ proprio il numero 9 viene steso al limite dell’area, i giallobleu reclamano il rigore sostenendo che il fallo sia stato commesso oltre la linea ma per il direttore di gara si tratta soltanto di punizione. Al 37′ miglior occasione ospite con il fendente secco di Gautieri che sibila di pochissimo vicino al palo destro a Romano battuto e si spegne fuori, al 40′ sempre Gautieri pesca sul secondo palo Masullo il cui colpo di testa viene bloccato, al 41′ Pisani prova a emulare la prodezza di Capaccio girandosi e coordinandosi allo stesso modo, ma questa volta trova attento l’estremo difensore locale.

Troppe occasioni non sfruttate e la legge del calcio non perdona, alla prima azione offensiva ospite, all’ultimo secondo della prima frazione, Onesto tenta un cross che si trasforma in un tiro che beffa Solombrino, si insacca in porta e vale il vantaggio delfino.

Agropoli-Scafatese 1-0: secondo tempo

Si tratta di una vera e propria mazzata per la Scafatese che nella ripresa non riesce a giocare con lo stesso ritmo e la stessa qualità del primo tempo. Muro prova a giocare prima la carta Arciello e poi anche quella Somma, ma le sfuriate canarine appaiono purtroppo poco ordinate e i giallobleu non trovano il guizzo per il pareggio.

Il triplice fischio finale punisce la Scafatese che viene agganciata dal Costa D’Amalfi in questa eterna e mai stabile lotta playoff. Mercoledì si scenderà di nuovo in campo per il turno infrasettimanale prima della sosta pasquale.

Agropoli-Scafatese 1-0: il tabellino

AGROPOLI: Romano, Pelliccia 04, Raucci, Cesani, Sannia (64′ Lucarelli 04), Calvanese, Chumak (60′ Romanelli), Gaita, Rabbeni, Rimoli (77′ Capozzoli), Onesto 03.

A disposizione: Ragone 03, Lembo 06, Romanelli, Lucarelli 04, Terriuolo 04, Prearo 05, Capozzoli, Iazzetta 04, D’Andrea 06.

All: Salvatore Ambrosino

SCAFATESE: Solombrino 04, Pagano (77′ Somma), Masullo, Cavaliere (86′ Viscovich), Esposito, Trezza, Gautieri, Visconti 03, Pisani, Tedesco, Medaglia (51′ Arciello)

A disposizione: Caliendo 04, Di Pasquale 03, Panico, Pietroluongo, Canale, Viscovich, Somma, Angelino 05, Arciello.

All: Ciro Muro

RETI: 45′ Onesto

Arbitro: Francesco Fermo di Torre Annunziata

Assistenti: Vincenzo Sannino di Torre Annunziata e Giovanni Auriemma di Nola

Note: Ammoniti: Calvanese (A), Romoli (A), Cavaliere (S), Arciello (S). Calci d’angolo: 0-10.