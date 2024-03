Pagani. Videosorveglianza, l’amministrazione in cerca di fondi

Questione sicurezza nella città di Pagani, l’amministrazione prova a intercettare nuovi fondi ministeriali per aumentare la rete di videosorveglianza sul territorio. L’obiettivo è approvare un progetto dal valore di quasi duecento mila euro per installare le telecamere in zone sprovviste del territorio, aumentando il senso di sicurezza ma anche iniziative di repressione verso il fenomeno degli sversamenti abusivi. La giunta comunale del sindaco Lello De Prisco negli scorsi giorni ha approvato una delibera che apre al comune di Pagani la possibilità di partecipare a un bando ministeriale per l’implementazione della videosorveglianza nel territorio. Un intervento “Pagani 4.0” che sarà cofinanziato dall’ente di palazzo San Carlo per circa 70 mila euro, che ha richiesto un contributo di 120 mila euro verso la posa di oltre una ventina di telecamere, a cui sarà garantita da progettazione una manutenzione sicura per i prossimi cinque anni.

In cerca di sicurezza

“Continua il lavoro di questa amministrazione per aumentare il senso di sicurezza dei cittadini, per far tornare a vivere i nostri luoghi con la tranquillità dal centro alle periferie. Andremo a installare le videocamere in quelle poche aree ancora completamente sprovviste” ha spiegato il consigliere delegato Michele Bottone “Un lavoro che è frutto anche della collaborazione con gli uffici comunali e in particolar modo con la Polizia Locale guidata dal comandante Lucio D’Apolito, a cui va il mio ringraziamento per l’impegno su questa e tante altre progettazioni”. Le telecamere potranno aiutare le forze dell’ordine a raccoglie importanti dati su eventi di criminalità di ogni genere, con un’attenzione particolare anche sul tema degli sversamenti.

Gli abusi

Il territorio paganese è da anni e anni soggetto a fenomeni di scarichi abusivi, che complicano lo stato di pulizia e vivibilità della città, con difficoltà evidenti anche per la società addetta alla raccolta e allo spazzamento SAM. “Il problema degli sversamenti continua a essere una piaga per il territorio, da inizio mandato siamo riusciti a intervenire su molti episodi, ma purtroppo il fenomeno persiste” sono le considerazioni in conclusione di Bottone “L’aumento della videosorveglianza darà la possibilità di individuare sempre di più i criminali, provando a soffocare definitivamente questa dinamica che continua a ledere in maniera pesante la vivibilità del nostro territorio”.

Alfonso Romano