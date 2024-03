Scafati. Rubinetti a secco in città, ecco quando e dove. Giovedì prossimo mancanza idrica di 12 ore tra il centro e la periferia.

Lavori alla rete idrica nel territorio di Scafati: la prossima settimana gran parte della città rimarrà senz’acqua per 12 ore. Tant’è che la Gori S.p.A. ha messo a disposizione quattro autobotti in diversi punti del territorio scafatese per rispondere alle necessità della popolazione durante il blackout idrico dalle 14 di giovedì 21 marzo alle 2 della notte di venerdì.

Ammodernamento della rete

Nella città dell’Agro da ormai un paio d’anni si susseguono i cantieri della Gori, al lavoro anche attraverso ditte appaltatrici per una serie di interventi: dal completamento della rete fognaria al potenziamento della rete idrica per evitare lo spreco di risorse. Una fase che culminerà la prossima settimana nell’intervento che riguarderà di fatto l’80% del territorio scafatese.

Ecco dove il disservizio

Le strade interessate dai lavori di distrettualizzazione della rete appartengono infatti a ogni parte della città. Al centro saranno soggetti a disservizi i residenti di via Zara, via Trieste, via Oberdan, via Pietro Melchiade, via Monte Grappa, via Roma, via Martiri D’Ungheria, via Galileo Galilei, via Cesare Battisti, via Alcide De Gasperi e traverse, ma anche le periferie vivranno la possibilità di disagio. Molto attenzionata la frazione di San Pietro, a partire da via Genova, via Poggiomarino, via Terze, via San Marzano, via Lo Porto, via Abate Cuomo, così come Bagni in via Dante Alighieri, via Madonelle, via Fosso Dei Bagni, via Pizzone Salice. E ancora via Del Polverificio, via Della Resistenza, via Domenico Catalano, via Santa Maria La Carità, via Sant’Antonio Abate, via Real Valle e aree adiacenti.

Le autobotti

Una lista lunghissima che necessita soluzioni emergenziali per evitare problemi ai residenti, con la società che ha dovuto provvedere al posizionamento di autobotti presso piazza Vittorio Veneto, via Lo Porto all’altezza dell’uscita 268, piazza San Pietro, e via Della Resistenza all’angolo con via Troisi. La Gori avvisa anche che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua di breve durata.

La bitumazione delle strade

Nel frattempo negli ultimi giorni sono ricominciati anche i lavori di asfaltatura in quelle zone di città che sono state interessate negli scorsi mesi da lavori di insediamento della rete fognaria. A darne notizia sui social il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, che ha comunicato come «questa mattina (ieri, ndr) stiamo asfaltando via Tricino e intervenendo sulla segnaletica orizzontale in via Tora». Notizia che ha ricevuto una puntualizzazione da parte della minoranza, con il consigliere di “Scafati Arancione” Francesco Carotenuto che ha ricordato come «gli interventi sono stati appaltati da Enel e Gori, evitiamo di dire cose errate facendole passare per proprie».

Alfonso Romano