Angri. Settore locale squalificato per un turno

Nella giornata di ieri il Giudice Sportivo si è pronunciato per in merito agli insulti razzisti ricevuti da Diop nel corso di Angri-Casarano, chiudendo il settore locale per un turno. Dunque i tifosi grigiorossi non potranno essere presenti nella gara di giovedi 28 marzo contro il Martina Calcio. Inoltre la società ha ricevuto un’ammenda di 2000 euro sempre per discriminazioni razziali.

Un duro colpo dunque per i doriani che in questo momento della stagione dovranno fare a meno dei propri supporters in un match molto delicato per la corsa salvezza.