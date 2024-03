Costa d’Amalfi-Sarnese 1-2: granata ad un passo dalla promozione

Costa d’Amalfi-Sarnese 1-2. Arriva una vittoria anche nell’ultima gara prima della sosta per le festività pasquali. La Sarnese espugna il San Martino di Maiori, superando i padroni di casa del Costa d’Amalfi, grazie ad una rete di Yeboah nella prima frazione di gioco e di Padin nella ripresa. Un successo che avvicina i granata alla Serie D.

Costa d’Amalfi-Sarnese 1-2: la cronaca

Una sfida dura come si annunciava alla vigilia. Il Costa d’Amalfi prova a fare valere il fattore campo, ma la Sarnese riesce ad imporre il proprio gioco. La compagine locale è un cliente difficile per Evacuo e compagni, che l’ortano su ogni pallone. I granata crescono con il passare del tempo, spingendo per sbloccare il risultato. Arrivata la mezz’ora il risultato è bloccato sul pareggio a reti inviolate, ma a rompere l’incanto ci pensa Yeboah, che ribadisce in rete una conclusione di Evacuo finita sul palo. Sarnese vicina alcune volte al raddoppio, ma il primo tempo termina così, con la squadra allenata da Farina in vantaggio.

Ad inizio ripresa il Costa d’Amalfi prova a raggiungere il pareggio. Buona pressione da parte degli uomini di Proto, che però non sortisce l’effetto desiderato. A metà tempo i padroni di casa restano in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Proto. Gestisce con maggior convinzione la Sarnese, che forte dell’uomo in più non soffre i padroni di casa mai domi. Nel finale Padin firma il raddoppio, l’argentino supera Manzi con una clusione che bacia il palo destro per poi depositarsi in rete. Risposta immediata dei costieri che riaprono i conti in pieno recupero con Ferraiolo. Non c’è tempo, nonostante i 10 minuti di recupero, termina così a Maiori, la Sarnese vince e vede la Serie D ad un passo.

Costa d’Amalfi-Sarnese 1-2: il tabellino

Marcatori: 30’ Yeboah (S), 91’ Padin (S), 93’ Ferraiolo (CDA)

Costa d’Amalfi: Manzi; Caruso, Pepe (54’ Tagliamonte), Vuolo, Massa, Proto, Martinelli (80’ Landi), Caputo, Cappiello, Infante (89’ Palmieri), Apicella. A disposizione: Strino, Esposito, Matrone, Palmieri, Ferraiolo, Celia, Serretiello. Allenatore: Proto

Sarnese (4-3-3): Maiellaro; Dentice, Cassandro, Vitolo, Caruso (72’ Losasso); Cozzolino, De Sio, Salerno (76’ Amarante); Pellecchia (52’ Giordano), Evacuo (79’ Padin), Yeboah (72’ Sbordone). A disposizione: Somma, Corticchia, Siano, Casola. Allenatore: Francesco Farina

ammoniti: Cassandro (S), Amarante (S), Pepe (CDA), Vuolo (CDA), Sbordone (S)

espulsi: Proto (CDA)

recuperi: 2’pt, 10’st

direttore di gara: il signor Notaro di Lamezia Terme

assistenti: i signori Acunzo di Castellammare di Stabia e Frisulli di Ercolano