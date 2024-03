Scafati. Fondi per l’ospedale Scarlato, si alimenta la polemica. Ciliberto e Quartucci rispondono a Carotenuto

Ospedale “Scarlato” di Scafati: oggi c’è la prima commissione consiliare sulla gestione sanitaria, che parte nel segno della polemica a distanza. I consiglieri della maggioranza del sindaco Pasquale Aliberti – Raffaele Ciliberto e Filippo Quartucci – hanno risposto alle parole delle ultime ore dell’esponente di minoranza Francesco Carotenuto sulle ultime notizie arrivate dall’ASL Salerno per la rifunzionalizzazione della struttura scafatese.

Privo di un Pronto Soccorso da oltre dieci anni, lo “Scarlato” è diventato tema politico principe dell’attuale mandato di palazzo Mayer, che insieme alle minoranze ha costituito una commissione temporanea per fare chiarezza sull’eventuale futura riapertura di un punto di emergenza/urgenza.

Le precisazioni

Per Quartucci le ultime notizie di fondi destinati alla riqualificazione del nosocomio sono qualcosa di “antico”: «I fondi messi a bilancio dall’Asl fanno riferimento a quelle due delibere di 4,5 milioni di euro in cui si parlava della ristrutturazione del Pronto Soccorso, delle sale operatorie e addirittura della rianimazione dell’ospedale ‘Mauro Scarlato’ che veniva individuato come presidio ospedaliero. Da allora, quei 4,5 milioni di euro sono stati spostati più volte per obiettivi diversi sulla stessa struttura ospedaliera mentre, intanto, sono stati interrotti i lavori della sala operatoria e del laboratorio di analisi il cui personale è stato spostato e i cui macchinari fermi rischiano di andare in avaria».

Situazione di stallo

Non meno polemico Ciliberto, pronto a confrontarsi quest’oggi in commissione: «Avremo modo di capire se quei fondi di cui parla siano gli stessi del 2023, se ha notizie in merito al concorso per sei medici. In fondo – conclude – la nostra idea di istituire una Commissione ad hoc aveva proprio questa intenzione: condividere azioni che andassero nell’interesse della nostra comunità e che potessero essere utili a smuovere la situazione impantanata in cui si trova oggi lo “Scarlato”».

Alfonso Romano