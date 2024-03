Calcio: Italia-Venezuela alle 22:00. Probabili formazioni e dove vederla

Questo incontro rappresenta un banco di prova cruciale per gli Azzurri nell'ambito della preparazione agli imminenti Europei in programma in Germania.

La Nazionale Italiana di calcio guidata da Luciano Spalletti si prepara per l’amichevole contro il Venezuela a Fort Lauderdale, Florida, con calcio d’inizio alle 22 ora italiana. Questo incontro rappresenta un banco di prova cruciale per gli Azzurri nell’ambito della preparazione agli imminenti Europei in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Oltre all’incontro odierno, la Nazionale affronterà un’altra amichevole negli Stati Uniti: domenica, alle 21, sfiderà l’Ecuador a New York. Per Spalletti, questi due confronti offrono l’opportunità di valutare il livello di preparazione della squadra. La recente esclusione di Acerbi dalla rosa dei convocati a causa di controversie riguardanti insulti razzisti a Juan Jesus ha aperto spazi per il difensore della Roma Gianluca Mancini.

L’Italia e il Venezuela si affronteranno per la prima volta; i “Vinotinto” sono una squadra emergente, in cerca della loro prima qualificazione ai Mondiali. Attualmente al quarto posto nelle qualificazioni sudamericane per il Mondiale 2026, il Venezuela ha ottenuto risultati positivi, con vittorie contro Paraguay e Cile e pareggi con Brasile, Ecuador e Perù.

Probabili formazioni

ITALIA (3-4-2-1, probabile formazione): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Jorginho, Barella, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui. CT Spalletti

VENEZUELA (4-2-3-1, probabile formazione): Romo, Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro, Rincon, Martinez, Machis, Otero, Savarino, Rondon. CT Batista

Dove vedere il match in TV

La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai1 alle ore 22:00 e sull’App RaiPlay