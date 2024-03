Michele Barbato, cantautore fieramente dell’Agro, presenta il suo nuovo EP “Il Tempo dell’Odio”. Una produzione che con personalità affronta tematiche civiche e morali, con una forza ironica che da sempre lo caratterizza. Le tracce dell’EP, tre in totale, sono pervase da un’energia contagiosa, offrendo agli ascoltatori un’ampia varietà di suoni e una piacevole sorpresa ad ogni brano.

Le composizioni

Partendo da “È Turnato lu padrone”, il primo pezzo dell’EP, emerge una vitalità particolare, quasi irresistibile. La ritmica incalzante invita spontaneamente alla danza, mentre il testo trasmette vivacità e intensità. Barbato riesce a comunicare un senso di vitalità e urgenza, spingendo l’ascoltatore a immergersi completamente nella musica e nei testi.

Con “Zomba”, ci si ritrova immersi in un vortice di suoni che evocano una strana malinconia, ma al contempo una sensazione avvolgente. L’armonia degli strumenti crea un’atmosfera unica, capace di catturare l’attenzione sin dalle prime note. Qui Barbato dimostra la sua abilità nel giocare con le tonalità e le armonie, regalando un brano che sa emozionare e coinvolgere.

Con “Stop Frameworks”, l’atmosfera si fa più cupa e introspettiva. I cori iniziali e le sonorità più oscure mescolano sapientemente ritmi world music con influenze elettroniche, dando vita a un brano caratterizzato dalla sua profondità emotiva. Qui Barbato si spinge oltre, offrendoci una prospettiva malinconica e riflessiva, capace di toccare le corde più intime dell’animo umano.

Una musicalità ampia

“Il Tempo dell’Odio” si configura come un inno alla world music, utilizzando una vasta gamma di strumenti che spaziano dalle chitarre classiche ed elettroniche alle percussioni e ai sintetizzatori, creando una miscela eclettica di suoni unici che donano al lavoro un carattere poliedrico e vibrante.

La voce riconoscibile di Barbato conferisce un tocco di autenticità a ogni traccia, mantenendo intatta la sua personalità. Attraverso le sue melodie accattivanti e i testi profondi, Barbato invita ad una riflessione sullo stato attuale del mondo, evidenziando come sia ancora pervaso dall’odio e dalla violenza.

Messaggi di pace

Ci si chiede perché i valori fondamentali dell’umanità, che hanno guidato il progresso e il benessere sociale, vengano ignorati a causa di eventi che ne mettono in discussione la validità. Si domanda se ciò sia dovuto a scelte insensate e alla diffusione di un clima di odio, sottolineando che in una società democratica non dovrebbe mai crescere una cultura così negativa. Afferma che l’odio non può essere combattuto con più odio, ma che occorre piuttosto comprensione e dialogo.

In conclusione, il suo messaggio è chiaro e rassicurante: l’odio può essere contrastato solo con l’amore, la voglia di comunicare e l’apertura verso gli altri, al fine di trovare una via verso la pace. La soluzione ai problemi deve passare attraverso il rispetto reciproco e l’unione, non attraverso la divisione e l’odio.

L’EP è disponibile dal 9 febbraio 2024 su tutte le principali piattaforme digitali.

Leggi anche su Musyance: https://musyance.com/il-tempo-dell-odio-di-michele-barbato-un-viaggio-musicale-contro-la-cultura-dell-odio?fbclid=IwAR2-kkRgZov8AiVDFqCl-_cdwwQ9F45C3hNJsB6a9VHCcTJFndlJMytyr2c