Nocera. Nessun responsabile per la morte Elia Carroccia: richiesta di archiviazione

La morte di Elia Carroccia, 32 anni di Nocera Inferiore (Salerno), durante una gita in Molise non ha portato a individuare un colpevole. La giovane è caduta dal sentiero dei “Fringuelli”, poco dopo il ponte tibetano di Roccamandolfi, in una caduta di 80 metri che le è stata fatale. La Procura di Isernia ha avanzato una richiesta di archiviazione, ora in attesa della decisione del gip.

Il tragico evento risale al 20 agosto 2023, quando Elia era in compagnia di amici e del fidanzato. Durante la visita al ponte tibetano, la ragazza avrebbe commesso un passo falso lungo un sentiero contrassegnato come adatto a “esperti”. Nonostante l’intervento del Soccorso Alpino e del 118, la giovane non ha potuto essere salvata.

Inizialmente la Procura aveva aperto un fascicolo contro ignoti, coinvolgendo anche il sindaco di Roccamandolfi. Tuttavia, il sentiero in questione è di proprietà comunale. Il sindaco di Nocera Inferiore aveva dichiarato lutto cittadino in segno di rispetto per la giovane.