Scafati. Controlli su pompe funebri, Aliberti chiama il Prefetto. Il primo cittadino segnala il caso e chiede indagini sulle ditte

scafati

I nomi di imprese funebri citate nella relazione che ha portato all’ultimo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Scafati ancora attive sul territorio: a denunciarlo il sindaco Pasquale Aliberti che ha inviato nel febbraio scorso una segnalazione alla Prefettura di Salerno.

La missiva è spuntata da un accesso agli atti effettuato dal consigliere comunale Michele Grimaldi nella quale il primo cittadino scafatese pressa i dirigenti comunali a effettuare dei controlli dopo le sue segnalazioni agli uffici. Aliberti scrive al prefetto Francesco Esposito che la situazione è ancora preoccupante, richiedendo “un intervento da parte degli organi preposti, eventualmente inquirenti, per avere cognizione delle imprese funebri operati in Scafati”.

L’allarme

Ad allarmare la guida di palazzo Mayer sarebbe la presenza negli spazi dedicati di loghi risalenti ad “imprese citate nel decreto di scioglimento del Comune di Scafati del 2017” che continuerebbero quindi a operare sul territorio. Aliberti, del resto, conosce bene la gravità del problema, se non altro perché sta vivendo sulla sua pelle un lungo processo dove è tra l’altro accusato di connivenze con settori opachi sulla gestione dei servizi delle onoranze funebri sul territorio. In tribunale la difesa di Aliberti ha sempre contrastato questa accusa, affermando l’impegno dell’ex sindaco di riparare a sistemi consolidati durante le amministrazioni precedenti.

Il dubbio

Nella sostanza il primo cittadino chiede alla Prefettura “se tra le imprese funebri operanti sul territorio comunale e quelle citate nel decreto di scioglimento, ancora citate sui manifesti mortuari affissi in città, ci siano eventuali collegamenti”. Da un primo controllo degli uffici, le attività sul territorio sono tutte in possesso di certificato antimafia, ma l’azione sindacale ha provveduto anche a spingere verifiche più approfondite al responsabile di settore delegato, citato per conoscenza tra i destinatari della nota.

Il regolamento

Lo scorso Autunno la maggioranza in assise ha approvato, sempre nell’ottica di regolarizzare il fenomeno, un documento ad hoc che disciplina il pagamento delle tariffe per le affissioni dei manifesti mortuari per la prima volta nella storia comunale. Una battaglia destinata quindi a continuare e a diventare sempre più aspra, su una questione rimasta pressoché invariata dal primo commissariamento straordinario dopo i primi mandati di Pasquale Aliberti, tanto colpito a livello personale e giudiziario sull’argomento.

La prefettura

La Prefettura di Salerno nelle ultime settimane è stata interessata da note del comune di Scafati anche su altri argomenti come l’occupazione illecita di alloggi di proprietà comunale. Altro fenomeno da anni che ritorna nel dibattito pubblico e politico cittadino, con una mancata gestione amministrativa sull’edilizia residenziale pubblica denunciata più volte dalle opposizioni. Pasquale Aliberti dopo pochi mesi dall’inizio del suo mandato nello scorso anno ha provveduto ad approvare in giunta una delibera precisa per avviare controlli sullo stato delle occupazioni degli alloggi comunali. Nel documento vennero citate situazioni di presunta illegalità, che in poco più di cinque mesi non sono state ancora chiarite. Per questo il sindaco ha voluto inviare una nota al responsabile di settore, inoltrando

il documento anche al prefetto Esposito e alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per evidenziare la priorità dell’argomento. In questo senso Aliberti sottolinea anche un certo ritardo, scrivendo come “la presente richiesta riveste carattere di urgenza e ci si appella al senso di responsabilità del responsabile indirizzo, ribadendo che tale sollecito è stato già oggetto di precedente nota a firma dello scrivente”. Un’azione volta a scoprire eventuali illeciti penali ma anche a rilanciare la gestione dell’edilizia residenziale pubblica, che secondo la guida di palazzo Mayer dovrà essere destinata anche ad un aumento dei canoni di locazioni.

Alfonso Romano