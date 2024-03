I mercati del vintage arrivano a Nocera Inferiore: ecco quando

Al via un fine settimana all’insegna del vintage per Nocera Inferiore: arrivano in città i mercatini dell’antiquariato in piazza Amendola.

Al via un fine settimana all’insegna del vintage per Nocera Inferiore: arrivano in città i mercatini dell’antiquariato in piazza Amendola, sabato 23 e domenica 24 marzo, dalle 9.00 alle 21.00.

«Sarà allestita nella piazza antistante la Chiesa di Santa Maria del Presepe una fiera del vintage, grazie all’associazione culturale Ranch Star, che da oltre vent’anni promuove iniziative itineranti in tutto il territorio nazionale» spiega l’assessore agli eventi, Giancarlo Pagliuca. L’evento gode del patrocinio del Comune di Nocera Inferiore.

«Ad arricchire la due giorni ci sarà anche una serata di musica a cura della Uà Band, sabato 23 marzo, dalle ore 20.00; e intrattenimento per bambini e famiglie, domenica 24 marzo, dalle 10.00 alle 13.00, sempre in piazza Amendola» aggiunge Mariano Fasolino, presidente della Commissione Consiliare Attività produttive.

«Con l’inizio della primavera, riprendiamo la programmazione di eventi all’aperto per offrire momenti di svago per i cittadini e attirare anche visitatori dalle città limitrofi. Continuiamo il nostro impegno per una città viva e dinamica» conclude il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio.