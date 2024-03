L’Angri si prepara all’ostica trasferta di Nardò

L’Angri, reduce dalla grande vittoria interna contro il Casarano, si prepara alla sfida contro il Nardò. I granata attualmente sono quarti in classifica con 47 punti e nell’ultimo turno di campionato hanno battuto a domicilio il Bitonto.

Stefano Liquidato dovrà fare a meno di Fabio Longo, squalificato, ma potrà contare su Ciro Palmieri, uno dei calciatori più in forma dei doriani. Resta da sciogliere, però, comunque il dubbio su chi partirà dal primo minuto nel ruolo di punta centrale; Iadaresta non ha i 90 minuti nelle gambe e Giorgio risulta ancora fermo ai box. Liquidato dunque potrebbe optare proprio per Palmieri nel ruolo di falso nueve inserendo uno tra Caccavallo e Mansour come esterno.

Nonostante il valore indiscutibile del Nardò, l’Angri sulle ali dell’entusiasmo vorrà cercare di ritornare dalla Puglia con almeno un punto in valigia per cercare di scalare quante più posizioni in classifica fino al termine del campionato.