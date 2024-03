Paura a Gragnano, sei auto in fiamme: evacuato un palazzo

Nella notte scorsa, a Gragnano, un incendio ha coinvolto sei automobili generando allarme, richiedendo persino l’evacuazione temporanea di un edificio. I residenti sono stati riportati in sicurezza dopo le verifiche del caso. L’intervento è stato affidato ai Carabinieri della sezione operativa e radiomobile di Castellammare di Stabia in via Pasquale Nastro.

L’incendio, apparentemente partito da una vettura, si è propagato ad altre auto circostanti. Le fiamme hanno rischiato di raggiungere un edificio, che è stato evacuato precauzionalmente per qualche ora. Fortunatamente, la struttura non ha subito danni rilevanti e non si segnalano feriti. Attualmente sono in corso approfondite indagini per stabilire l’origine e la natura dell’incendio.