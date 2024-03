Paura a Napoli, Pitbull sbrana un barboncino: malore per la padrona

Una tragica vicenda ha scosso Napoli questa mattina a Fuorigrotta, in via Diocleziano, quando un pitbull non munito di museruola e guinzaglio ha attaccato e ucciso un barboncino, mentre quest’ultimo passeggiava con la sua padrona anziana di 82 anni. La donna è stata ricoverata al FatebeneFratelli per uno stato di malessere conseguente alla terribile esperienza, nonostante i suoi tentativi di chiedere aiuto siano stati vani.

Secondo il deputato Borrelli, la tragedia evidenzia l’urgente necessità di far rispettare la legge che impone l’utilizzo di guinzaglio e museruola per cani pericolosi. L’attenzione si concentra sul padrone del pitbull, il vero responsabile dell’accaduto, sottolinea AIDAA (Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente), che invoca un’indagine approfondita per comprendere le circostanze che hanno innescato l’aggressione. Nonostante l’orrore delle immagini, l’AIDAA ribadisce che il pitbull non deve essere condannato e merita una seconda possibilità.