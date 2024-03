Assunta Sirica, mamma di Marcello Mascia, investito e lasciato agonizzante per terra in Via San Vito, crede nella manifestazione in piazza a Sarno

Sarno scende in piazza per Marcello e le vittime della strada

Assunta Sirica, mamma di Marcello Mascia, investito e lasciato agonizzante per terra in Via San Vito, crede nella manifestazione in piazza a Sarno il 6 aprile, mentre il figlio 33enne è ancora in coma. Assunta non si arrende, e prega per il risveglio del figlio e chiedendo giustizia. Assunta Sirica spera che questa iniziativa possa sensibilizzare, portare a una maggiore consapevolezza e impegno nella lotta contro l’inciviltà e l’irresponsabilità sulle strade, affinché altri non debbano affrontare drammi simili a quello che sta vivendo.

L’incidente

Marcello dopo essere stato investito venne ritrovato dopo almeno un’ora da passanti che allertarono i soccorsi. Oggi, dopo venti giorni, lotta ancora tra la vita e la morte presso l’Umberto I di Nocera Inferiore. In seguito due giovani, un 18enne e un 20enne di Sarno, sono stati denunciati a piede libero per lesioni personali e omissione di soccorso, dopo essersi costituiti. I carabinieri li hanno rintracciati grazie alle telecamere di videosorveglianza.

L’appello

Assunta Sirica, appellandosi alla giustizia e alla coscienza civica, ribadisce la necessità di un’adeguata risposta da parte delle istituzioni affinché i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni. La manifestazione del 6 aprile deve essere occasione per raccontare la storia di Marcello e delle numerose vittime della strada, evidenziando che la gravità di tali incidenti debbano richiedere misure più efficaci per prevenirli.