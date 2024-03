Stop al degrado in via Nazionale. I cittadini che risiedono lungo questa ex Strada Statale 18, ora al di fuori di ogni controllo, si ribellano

Angri. Via Nazionale: tra “munnezza” e traffico è terra di nessuno

Stop al degrado in via Nazionale. I cittadini che risiedono lungo questa ex Strada Statale 18, ora al di fuori di ogni controllo, si ribellano contro la situazione insostenibile che si è venuta a creare, non ce la fanno più a sopportare l’inciviltà e l’assenza di ogni tipo di controllo.

Marciapiedi come parcheggio

Il problema più evidente è rappresentato dall’occupazione selvaggia dei marciapiedi da parte delle auto in sosta, che rendono praticamente impossibile il passaggio ai pedoni sopratutto persone con i passeggini e i diversamente abili alle prese con queste maleodoranti barriere architettoniche composte da “monnezza”. Incide il disastroso conferimento dei rifiuti, scaricati senza controllo proprio davanti ai cassonetti della differenziata del vetro e della plastica e alluminio, tanto da formare cumuli di sacchetti che ostruiscono i marciapiedi. Caso emblema l’incrocio con Via Santa Maria ormai una discarica continua alimentata da inciviltà e mancanza di senso civico: “nessuno vede niente”.

Rischio per i pedoni

I pedoni stessi manifestano la loro rabbia e la paura per il costante pericolo derivante dall’impossibilità di utilizzare i marciapiedi. È diventato un’impresa rischiosa e scomoda muoversi lungo questa strada, tanto che molti preferiscono evitare il passaggio pedonale per evitare possibili incidenti.

Il traffico veicolare è un altro grande ostacolo in questa zona. Durante le ore di punta, la coda di automobili si forma per chilometri, rendendo il transito un vero e proprio incubo. E quando la strada sembra “libera”, si trasforma in un circuito per l’alta velocità, mettendo a rischio la sicurezza di chiunque si trovi sul suo percorso.

Assenza di segnaletica e controlli

La mancanza di una segnaletica efficiente e di controlli mirati, fattori che hanno contribuito al deterioramento della situazione. La via Nazionale è diventata una emblema dell’assenza dell’amministrazione sul territorio, lasciando i residenti a fronteggiare da soli una serie di problemi che mettono in discussione la qualità di vita e la loro sicurezza.

Urgenza ed emergenza

È urgente che l’amministrazione intervenga in maniera incisiva per ripristinare l’ordine e la sicurezza lungo questa importante arteria cittadina. È necessario istituire controlli più severi sulla sosta selvaggia e sul corretto smaltimento dei rifiuti, nonché implementare una segnaletica più chiara ed efficace. Solo attraverso un intervento deciso e coordinato Via Nazionale potrebbe riacquistare dignità e la funzionalità che merita con i suoi numerosi cittadini.

Natalia Pepe