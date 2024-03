La mostra Leonardo Da Vinci in 3D arriva in Campania

La mostra Leonardo Da Vinci 3D arriva nel Salernitano con un’inaugurazione prevista per questa sera alle 19.30 a Bellizzi. La sede sarà la Biblioteca Comunale intitolata a Leonardo da Vinci, recentemente riqualificata grazie a un finanziamento di circa 100mila euro dalla Regione Campania per celebrare l’Anno Leonardiano. La mostra sarà aperta fino al 6 maggio, con orari dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00, e il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 13.00, con ingresso gratuito. Il sindaco Mimmo Volpe si mostra entusiasta per il programma di eventi dedicati a Leonardo, sostenuto dal finanziamento regionale, e per il ruolo centrale della biblioteca come luogo di cultura e condivisione per la comunità di Bellizzi. L’evento, già apprezzato in Italia, promette di sorprendere il pubblico con effetti speciali e realtà aumentata, trasformando l’esperienza museale.