Nardó-Angri 3-0: i pugliesi annientano i doriani

L’Angri cade nell’anticipo della 28ª giornata sul campo del Nardó e non riesce a dare continuità alla vittoria interna di domenica scorsa.

Nardó-Angri 3-0: la cronaca

Al Giovanni Paolo II di Nardó i padroni di casa passano in vantaggio grazie ad uno splendido goal da fuori area del numero 2 Francesco De Giorgi. Risposta immediata dell’Angri con Raffaele Fabiano che ci prova da fuori area, palla che esce di poco sopra la traversa.

Al 15′ è ancora il Nardó a provarci con un tiro da fuori di Gentile, ottima risposta di Palladino che devia la sfera.

Partita a ritmi alti, e al 30º ci prova il Nardó col suo numero 9 Ferreira, ma ancora un attento Palladino protegge bene la porta. E dopo qualche istante, al minuto 33 arriva il raddoppio del Nardó grazie ad una rete di Mattia Ciracì che dopo una mischia in area di rigore lascia partire un destro potente, Palladino non puó nulla e palla che si insacca in rete.

Allo scadere del primo tempo, un altro brivido per la retroguardia grigiorossa, con Gentile che penetra in area di rigore e per poco non sigla la terza rete.

Prima frazione dunque che termina dopo un minuto di recupero col risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa.

Comincia la ripresa, e dopo 6 minuti il Nardó cala il tris con Simone D’anna, che lanciato in profondità a tu per tu con Palladino non sbaglia ed insacca nell’angolo. Piccola reazione dell’Angri con Ciro Palmieri che entra in area, sterza e di sinistro non inquadra lo specchio della porta, palla che termina alta.

Nardó ancora col piede sull’acceleratore con Simone D’anna che prova a metterla sul primo palo, ma Palladino si fa trovare pronto e respinge la sfera.

Partita che termina dopo 5 minuti di recupero, con la vittoria del Nardó per 3-0.

Nardó-Angri 3-0: il tabellino

Nardó: Viola, De Giorgi, Di Benedetto, Ceccarini (68′ Borgo), Gennari (90′ Cellamare), Lanzolla, Gentile (79′ Addae), Ferreira, D’anna (83′ Dammacco), Guadalupi, Ciracì (73′ Rossi). A disposizione: Biffero, Latagliata, Enyan,Russo. ALL: Costantino Francesco Massimo

Angri: Palladino, Costanzo (46′ Allegra), Picascia, Palmieri (71′ Caccavallo), Schiavino, Poziello, Kljajic (64′ Baldè), De Marco (71′ Herrera), Sabatino, Fabiano (46′ Mansour), Ascione. A disposizione: Scarpato, Di Mauro, Rosolino, Iadaresta. ALL: Stefano Liquidato

AMMONITI : De Marco (A), Ceccarini (N), D’Anna (N), Picascia (A), Baldè (A)

ANGOLI : 6-1

MARCATORI : De Giorgi (N), Ciracì (N), D’anna (N)

RECUPERO: 1′ PT,

ARBITRO: Maicol Guiotto di Schio

ASSISTENTE 1: Mattia Salvato di Castelfranco Veneto

ASSISTENTE 2: Alex Scaldaferro di Vicenza