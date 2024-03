Pagani. Madonna delle Galline ecco il piano sicurezza

Festività dedicate alla Madonna delle Galline, l’amministrazione pronta a scendere in campo con il piano di sicurezza e le iniziative. L’inizio delle celebrazioni è fissato al prossimo 5 aprile, numerose le iniziative religiose e civili in una città blindata ad esempio dello scorso anno. Ritornano nella città dell’agro i festeggiamenti dedicata alla “mamma” di un’intera comunità che attira fedeli e visitatori da tutta la Regione Campania e non solo. L’amministrazione del sindaco Lello De Prisco negli ultimi giorni, dopo settimane di organizzazione, ha approvato in giunta comunale una delibera di indirizzo atto a organizzare concretamente forma e contenuti della rassegna di eventi che si concluderanno il 9 aprile.

Il piano sicurezza

In primo luogo a prendere spazio è il piano di sicurezza che sarà applicato durante le varie giornate e in particolar modo nel momento della processione, che vedrà il centro storico con una viabilità ristretta per favorire passeggio anche in vista dell’area commercio organizzata a ridosso di via Ferrante. Saranno impiegati, oltre gli agenti della Polizia Locale, anche un servizio di guardiania e controllo con privati per tutti gli eventi in programma sia diurni che notturni.

Gli eventi

Capitolo importante per gli eventi, con l’organizzazione da parte di palazzo San Carlo di un Tosello ad hoc oltre che di un convegno dedicato per il giorno 6 aprile. A livello musicale sono in organizzazione quattro serate musicali presso il palazzo Scipione, culminando nello spettacolo finale il 9 aprile a cura dell’artista Enzo Avitabile. Una strutturazione che costerà alle casse dell’ente una somma superiore ai 50 mila euro.

Alfonso Romano