San Valentino Torio. Truffatori in azione, l’appello del sindaco

Preoccupazione per le truffe in città sopratutto ai danni degli anziani. Si diffonde l’allarme nel comune di San Valentino Torio per la presenza di truffatori che opererebbero a bordo di un furgoncino bianco, simile a un Doblò. Questi individui si avvicinano soprattutto agli anziani, chiedendo denaro per svariate e improbabili ragioni. Il modus operandi è semplice: si fingono conoscenti dei propri parenti o amici, sfruttando situazioni di emergenza per suscitare preoccupazione.

Le precauzioni

L’allarme è stato lanciato, a mezzo social, dal sindaco Michele Strianese che consiglia di “rimanere vigili e non cedere alla richiesta”. Strianese mette in guardia la cittadinanza in caso di un possibile incontro con tali individui, consigliando di contattare immediatamente le autorità competenti, come i carabinieri o polizia locale. Strianese invita alla massima cautela e alla collaborazione collettiva per contrastare queste pratiche fraudolente sempre più diffuse sul territorio.

Natalia Pepe