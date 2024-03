Scafati. Il Polo scolastico nelle mani del Prefetto. Con il commissariamento del Consorzio Research si riattiverebbero importanti appalti

Dalla Liguria a Scafati, la Prefettura di Salerno studia un possibile piano per salvare i cantieri gestiti dal Consorzio Research. Nelle scorse ore si è tenuta l’udienza dinanzi alla Corte di Appello circa l’interdittiva antimafia che è stata oggetto di pronuncia del Consiglio di Stato, in attesa del dispositivo si apre la possibilità di un commissariamento del privato che permetterebbe la conclusione di lavori strategici in tutta Italia e a Scafati con il Polo Scolastico.

Il polo scolastico

La città dell’agro può ancora sperare di vedere conclusa, dopo la prima progettazione risalente a circa dieci anni fa, la realizzare di un proprio Polo Scolastico. Questo è quanto sta trapelando nelle ultime ore, con la Prefettura guidata da Francesco Esposito che sta valutando l’ipotesi del commissariamento, che risolverebbe la situazione attraverso un semplice avvicendamento del management, mantenendo di fatto le programmazioni già approvate dagli enti pubblici. Una situazione che tiene sulla spine un’intera parte d’Italia, visto che l’azienda nel settore delle infrastrutture è impegnata nella conclusione di cantieri anche in Liguria, oltre che nella vicenda multimilionaria di via Oberdan.

Prima fase verso la conclusione

La costruzione del Polo Scolastico, riavviato a fine 2022 dall’amministrazione di Cristoforo Salvati, è alle battute finali per quanto concerne la prima fase dei lavori, con palazzo Mayer che negli scorsi mesi ha dovuto attivarsi verso la rendicontazione milionaria dell’opera, che costerà oltre 17 milioni di euro alla sua conclusione. Per il sindaco Pasquale Aliberti la notizia di uno stop definitivo ai lavori, con l’avvio di nuove procedure tutte da immaginare, rappresenterebbe una pietra tombale per il progetto, con un danno effettivo per la comunità molto più grande delle possibili complicanze economiche.

Posizione condivisa

Una posizione condivisa nel Nord Italia anche dal governatore della Liguria Giovanni Toti, che spera nella possibile notizia di un commissariamento e ha pressato gli enti competenti a dare una risposta definitiva prima delle festività pasquali. Prefettura e avvocatura dello Stato stanno verificando gli ultimi aspetti legali e legislativi della vicenda prima di applicare un provvedimento ufficiale che potrebbe cambiare la storia di tanti cantieri pubblici disseminati qua e là per il Bel Paese.

Alfonso Romano