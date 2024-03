Degrado e pericolo per l'incolumità dei cittadini. A sollevare la questione sullo stato di abbandono del parco situato in via Santa Maria i residenti

Angri, parco di Via Santa Maria abbandono e degrado: la denuncia

Parco Santa Maria: degrado e pericolo per l’incolumità dei cittadini. A sollevare la questione sullo stato di abbandono del parco situato in via Santa Maria i residenti. Circa 2750 metri quadrati di spazio attrezzato per il tempo libero: un parco giochi, un campetto polivalente in erba sintetica, che dovrebbe essere un’oasi di gioia e sicurezza per i bambini, da tempo versa in uno stato di totale abbandono e pericolo evidente. Nonostante i ripetuti appelli dei residenti, il parco continua a essere abbandonato e trascurato, alimentando sfiducia e preoccupazione negli abitanti della zona industriale.

La denuncia

Il MoVimento 5 Stelle Angri, Free Angri, Fronte Civile – Stay Angri e Sinistra per Angri hanno unito le loro voci, chiedendo un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione per garantire almeno la messa in sicurezza dell’area ludica. I gruppi hanno fatto sapere che si renderanno promotori di una serie di azioni. “Segnaleremo e protocolleremo una richiesta scritta d’intervento e di messa in sicurezza del parco. È fondamentale che le nostre preoccupazioni vengano ufficialmente documentate e che vengano prese misure immediate per risolvere questa situazione critica” si legge nella nota dei gruppi politici.

L’area ludica

Il campetto all’interno del parco, destinato al gioco dei bambini, versa in condizioni precarie e pericolose, nonostante tentativi passati di affidarlo a privati. Preoccupa la mancata sicurezza rete di protezione del campetto di calcetto, un vero pericolo come viene documentato in un video denuncia. I gruppi chiedono che l’amministrazione locale si assuma le proprie responsabilità e garantisca un ambiente sicuro e accogliente per i giovani residenti e preservare il valore di questa importante risorsa comunitaria abbandonata per sciatteria.

Natalia Pepe