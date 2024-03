Nocerina-San Marzano 3-0: il derby se lo aggiudicano i molossi

Nocerina-San Marzano 3-0. Sconfitta esterna sul campo della Nocerina per il San Marzano, che paga a caro prezzo due leggerezze che i padroni di casa trasformano in rete. Al San Francesco il derby termina col punteggio di 3-0, probabilmente oltremodo pesante rispetto ai reali demeriti della squadra di mister Zironelli. Il tecnico ha dovuto fare di necessità virtù, non potendo disporre di ben tre classe 2005, i portieri Cevers e Pareiko convocati in Nazionale e il centrocampista Ndow ancora fermo per squalifica. Esordio assoluto in Serie D per Violante, schierato tra i titolari e sostituito nella ripresa da Bevilacqua.

La Nocerina passa subito al 4’ con Guida che segna su errato retropassaggio di Mancini. Giornata negativa per quest’ultimo, che al 27’ sbilancia Gaetani lanciato a rete e rimedia un rosso diretto. Pur in superiorità, i padroni di casa non pungono. Anzi rischiano il pari su bella iniziativa personale di Camara. Al 40’ un errore in costruzione di Musso libera sulla sinistra Guida che gira al centro per il raddoppio di Cardella. Poco o nulla nella ripresa, con il San Marzano che non trova spazi in zona tiro. Nel finale la doppietta personale di Cardella fissa il punteggio sul definitivo 3-0.

Nocerina-San Marzano 3-0: il tabellino

NOCERINA (4-3–3): Fantoni; Dorato, Crasta (16’ st Rossi G.), Mazzei, Pinna (35’ st Maimone); Carotenuto, Tuninetti, Citarella (35’ st Esposito); Guida (24’ st Liurni), Cardella, Gaetani (16’ st Petti). A disposizione: Venturini, Vecchione, Garofalo, Mariano. Allenatore: Nappi.

SAN MARZANO (3-4–3): Feola; Musso, La Gamba (1’ st Muñoz),Chiariello; Rossi F. (13’ st Musumeci), Favo (18’ st Cuomo), Uliano,Mancini; Violante (28’ st Bevilacqua), Ferrari (35’ st Marotta), Camara. A disposizione: Guttuso, Balzano, Allegretti, Ziello. Allenatore: Zironelli.

ARBITRO: Verrocchi (Sulmona). Assistenti: Antonicelli (Milano) e Cerrato (San Donà di Piave).

RETI: 4’ pt Guida, 40’ pt e 43’ st Cardella.

NOTE. Espulsi: al 27’ pt Mancini (S) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: La Gamba (S), Citarella (N), Muñoz (S). Calci d’angolo: 1–3. Recupero: 2’ pt; 5’ st. Gara giocata a porte chiuse.