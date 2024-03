Scafati. La proposta per l’ospedale: impegno di risorse da Pagani. I medici della “Tommaso Anardi” scrivono al direttore generale dell’ASL

I medici della “Tommaso Anardi” scrivono al direttore generale dell’ASL Salerno, Gennaro Sosto, affinché venga istituito un Centro Assistenza Urgenza a Scafati utilizzando se necessario le risorse presenti al Punto di Primo Intervento di Pagani. L’associazione, presieduta dal dottor Vincenzo Santonicola, ha voluto condividere le proprie riflessioni in merito al dibattito legato alla sanità che tanto fa discutere il territorio scafatese e non solo. Un posizionamento importante, che palesa – se ce ne fosse ancora bisogno – la necessità di riuscire a includere all’interno del presidio scafatese servizi che fino a un decennio fa erano di un valore strategico unico nel territorio tra Agro Nocerino Sarnese e i confini vesuviani.

«Già il solo numero di prestazioni/ anno che effettuava il Pronto Soccorso del P.O. di Scafati, oltre 45mila basta a definire la necessità di ricevere attenzione urgente nel nostro territorio» scrive Santonicola a Sosto, evidenziando le carenze del sistema sanitario locale non possono essere colmate dal presidio di Nocera Inferiore.

Le risposte

Le risposte date negli scorsi mesi dall’ASL, che sta lavorando alla riqualificazione dello “Scarlato” in attesa di personale per l’istituzione di un Pronto Soccorso, sono considerate positive dalla “Anardi”, ma non ancora efficaci, vista la difficoltà sistematica da parte dell’Azienda di reperire personale medico per via dei continui concorsi andati deserti.

La proposta

Da qui l’idea di provare a istituire un Centro Assistenza Urgenza che possa dare risposta assistenziale a urgenze a bassa complessità, arrivando a essere un’alternativa importante per il Pronto Soccorso di Nocera Inferiore grazie a laboratori di analisi, di Radiologia e di una unità operativa di Anestesia e Rianimazione da implementare.

Un dato di fatto

«Senza volerci addentrare e intrometterci in scelte organizzative che non ci competono, è difficile non rilevare che, mentre il Punto di soccorso di Scafati resta chiuso, quello di Pagani, la cui distanza dall’ospedale di Nocera è a tutti gli effetti trascurabile, resta aperto h24, con un’affluenza decisamente poco significativa – scrive il dottor Santonicola – Vorremmo ci fosse spiegato, senza nessuna intenzione polemica, ma solo nel tentativo di individuare scelte assistenziali efficaci, perché, data la estrema necessità di un punto di riferimento per la valutazione ed eventuale stabilizzazione delle urgenze a Scafati e paesi limitrofi, a fronte della modesta utilità di una simile organizzazione a Pagani, considerato che siamo nell’ambito di un Dea, non sia possibile rimodulare l’attività di entrambe le strutture in maniera tale da offrire risposte adeguate a ciascun territorio?». Ora la parola passa all’Asl.

Alfonso Romano