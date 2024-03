“Una notte a Salerno”: grande successo per Maurizio Casagrande

Sold out per una Notte a Salerno al teatro Augusteo con lo spettacolo “Il viaggio del papà” di Maurizio Casagrande. Ancora una volta l’evento organizzato da Roberto Jannelli ed Emiliano Esposito ha riscosso molto successo ed ha avvicinato tantissime persone al teatro. Nella storia scritta e messa in scena dal monumentale Maurizio Casagrande sono stati trattati temi delicati come la divisione tra giovani ed anziani e la poca cura che gli essere umani hanno per l’ambiente.

Maurizio Casagrande: “Il teatro è in piena salute”

Ai nostri microfoni Maurizio Casagrande ha spiegato da dove nasce questo spettacolo: “L’idea di questo spettacolo nasce dalla frattura profonda che c’è tra il mondo dei giovani e dei vecchi; infatti i vecchi non si fidano più dell’inventiva dei giovani ed i giovani non approfittano dell’esperienza dei vecchi. Quando succede questo una società non ha futuro”. Inoltre spiega l’attore: “L’altra tematica fondamentale è il maltrattamento verso l’ambiente in cui viviamo e la disattenzione che stiamo ponendo verso di esso”.

Evento sold out ancora una volta a Salerno: “Il teatro non è ancora vivo, bensì il teatro è in piena salute. SI è rialzato perchè la gente dopo la pandemia ha scoperto cosa significa non avere più contatti e la gente dunque va ancora molto a teatro”.