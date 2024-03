Confiscati 55mila prodotti pericolosi in Campania: sequestri anche a Nocera

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha intensificato i controlli del territorio in vista della Pasqua, sequestrando oltre 55.000 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. A Eboli, sono stati scoperti oltre 18.000 prodotti privi delle necessarie certificazioni e avvertenze in lingua italiana, violando le normative sulla tutela dei consumatori.

In un secondo episodio, le Fiamme Gialle della Compagnia di Cava de’ Tirreni hanno rinvenuto oltre 38.000 prodotti non conformi negli standard di sicurezza in un negozio di Nocera Inferiore. Questa merce, comprendente accessori, materiale elettrico e gadget pasquali, è stata posta sotto sequestro amministrativo per evitare che raggiungesse i consumatori.