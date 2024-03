Scafati. L’ACSE rimuove una tonnellata di rifiuti e Aliberti bacchetta i cittadini

“Scafati Pulita”: contro le discariche abusive in strada scendono le ruspe. L’Acse sta effettuando in questi giorni un’operazione di pulizia di quelle strade, in particolar modo della periferia, che nelle ultime settimane sono state trasformate in discariche. In particolar modo si è intervenuto in zone come contrada Marra, ma anche in località San Pietro e in generale ai confini con Boscoreale.

Lo sfogo di Aliberti

A metterlo in evidenza a mezzo social il sindaco Pasquale Aliberti: «Sono stati raccolti più di mille quintali di spazzatura, ingombranti abbandonati sul territorio in quantità esagerata – denuncia il primo cittadino – Abbiamo dovuto fare un lavoro straordinario per via San Francesco, dietro la chiesa di Marra per abbandono di rifiuti, impegnando bobcat e furgone con due operatori. Nessuna collaborazione da parte dei cittadini. Una giornata difficile nonostante avessimo rafforzato il servizio anche con le spazzatrici».

La nota dolente

La nota dolente per l’esponente di Forza Italia è la mancata collaborazione di una parte dei cittadini. Per questo l’ente di palazzo Mayer è impegnato nel rafforzamento del sistema di videosorveglianza sul territorio, con l’installazione di “occhi” elettronici in alcuni punti dove si verificano ciclicamente formazione di discariche abusive. Operazioni importanti che stanno richiedendo uno sforzo economico e gestionale da parte di Comune e Acse, in un’emergenza che potrebbe ripercuotersi anche sulle future bollette dei contribuenti.

Alfonso Romano