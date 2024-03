Verso Sarnese-Scafatese: i granata verso la promozione

Verso Sarnese-Scafatese. La squadra di mister Farina domenica allo stadio Squitieri ospiterà la compagine gialloblè in un match di alta classifica. I granata con una vittoria potrebbero addirittura già festeggiare la promozione diretta in Serie D; per i festeggiamenti, però, bisogna sperare in una sconfitta del Castel San Giorgio contro il Salernum Baronissi. Se così non fosse, la festa sarebbe rimandata al prossimo turno.

Ritornando alla gara anche per la Scafatese può essere un crocevia fondamentale, dato che i canarini si trovano a -5 dal Castel San Giorgio secondo ed a +3 dal Costa d’Amalfi quarto. Con una vittoria la squadra di mister Muro potrebbe restare ancora in corsa per il secondo posto, diversamente senza i 3 punti i gialloblè dovranno cercare di mantenere la terza posizione.