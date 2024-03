Meta di Sorrento, inaugurato il dispositivo mangiaplastica

L’ecocompattatore, noto come “dispositivo mangiaplastica“, è stato ufficialmente inaugurato a Meta di Sorrento per ottimizzare la raccolta differenziata. Grazie al sostegno di un bando statale, è stato posizionato in via Mariano Ruggiero. Il suo utilizzo è intuitivo: i residenti depositano le bottiglie in PET nell’apposita macchina, che le compatta in cubi di plastica facilmente maneggiabili. Il servizio è offerto gratuitamente alla comunità, con incentivi economici per coloro che aderiscono correttamente, promuovendo comportamenti responsabili.

L’iniziativa è promossa con lo slogan “più ricicli, più vantaggi per te e l’ambiente“, sottolineando l’importanza del riciclaggio sia per il benessere personale che per la sostenibilità ambientale. Questo ecocompattatore rappresenta un passo avanti significativo nella gestione dei rifiuti, puntando a coinvolgere attivamente i cittadini nella conservazione dell’ecosistema locale.