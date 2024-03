Torre del Greco. Esplode petardo mentre getta rifiuti: ferito 39enne

Ieri sera a Torre del Greco, in corso Umberto I, un uomo di 39 anni è stato ferito da un petardo mentre stava per gettare la spazzatura nei pressi di un cassonetto per la raccolta differenziata. La zona è ancora chiusa al traffico veicolare a causa del cedimento di uno stabile avvenuto il 14 luglio scorso. I carabinieri locali sono intervenuti intorno alle 23:45 per indagare sull’accaduto. Secondo quanto riportato dalle autorità, ignoti hanno fatto esplodere un petardo vicino al contenitore dei rifiuti.

La vittima è stata colpita dalla deflagrazione mentre stava gettando i propri rifiuti. È stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maresca, dove è stata medicata per una ferita lacero contusa alla regione frontale destra e dimessa con una prognosi di dieci giorni. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili dell’atto.