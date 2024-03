Turista intraprende un viaggio “on the road” a bordo di un carro funebre

Tra le scelte di viaggio che spaziano dal resort di lusso al semplice sacco a pelo, c’è chi opta per soluzioni ancor più insolite, come il viaggiare con un carro funebre trasformato in camper. A Marina di Camerota e Positano i residenti hanno recentemente notato questa insolita presenza: un cittadino tedesco ha trasformato il veicolo in un’abitazione su ruote, completo di cucinino e riserva di birre, concedendosi un pisolino dopo lunghe ore di guida.

Questa scelta, sebbene inusuale, potrebbe offrire un modo economico per esplorare la bellezza della Costiera Amalfitana e del Cilento, mantenendo un budget basso. Le segnalazioni sono state inevitabili, ma per l’avventuriero è stata una meritata pausa dopo un lungo viaggio. Resta da chiedersi cosa abbia spinto questo viaggiatore ad optare per un mezzo così insolito, ma una cosa è certa: l’originalità non manca nelle sue avventure.