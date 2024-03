Via Paludicelle completamente aperta: l’amministrazione di Angri conferma con riserva

L’amministrazione comunale di Angri ha annunciato che il tratto di Via Paludicelle è stato completamente riaperto al traffico. Questa comunicazione è stata resa nota attraverso un portavoce dell’amministrazione, confermando così la fine della disputa riguardante la chiusura della strada.

Apertura completa

La decisione di riaprire completamente la strada è giunta dopo che l’amministrazione avrebbe inviato una diffida all’ANAS, l’ente responsabile dell’ampliamento del tratto stradale. Alla base, ma da verificare, ci sarebbero presunti problemi legati al tratto, che ricade nel Comune di Angri, evidenziati nel contenuto di questa diffida.

Transito regolare

Al momento, non sembrano esserci altri colpi di scena in merito alla questione, e non sono previste ulteriori chiusure “tecniche” della strada. Tuttavia, è probabile che vi possano esseri ancora delle osservazioni tecniche da parte dell’amministrazione e dei cittadini. Molti residenti, infatti, hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei marciapiedi lungo la strada e la sostenuta velocità dei veicoli in transito nel tratto di confine.

Ripristino della normalità

È importante sottolineare che la riapertura completa di Via Paludicelle rappresenta un passo significativo verso il ripristino della viabilità e della normalità nella zona. Tuttavia, è essenziale affrontare tempestivamente ed efficacemente le eventuali preoccupazioni dei cittadini per garantire la sicurezza e il benessere di tutti coloro che utilizzano la strada. L’amministrazione comunale di Angri si impegna a prendere in considerazione le osservazioni dei residenti e ad adottare le misure necessarie per risolvere eventuali problemi di sicurezza lungo Via Paludicelle.