Angri-Martina 0-3: seconda sconfitta consecutiva per i doriani

Angri-Martina 0-3. Nella ventinovesima giornata di campionato del girone H il Martina supera l’Angri siglando 3 reti nella seconda frazione di gioco. I pugliesi continuano dunque la corsa verso l’Altamura, mentre l’Angri sprofonda al sedicesimo posto in classifica.

Angri-Martina 0-3: la cronaca

Dopo 6 minuti ci prova Bonanno da ottima posizione, ma Palladino respinge e poi sulla ribattuta di un calciatore del Martina compie un vero e proprio miracolo bloccando la sfera in 2 tempi. Al quarto d’ora ci prova Longo con una rovesciata che termina però alla sinistra di Pirro. Il Martina prova a costruire, ma al 20’ l’occasione più ghiotta è per i doriani: Longo di testa pesca Rosolino che a tu per tu con Pirro non inquadra lo specchio. Gli ospiti si affacciano nuovamente dalle parti di Palladino alla mezz’ora con Tedesco che ci prova in girata ma l’estremo difensore grigio rosso blocca senza problemi. Il Martina alza il baricentro ed al 33’ Mancini dal limite calcia ma la sfera termina alta.

Nella seconda frazione Liquidato inserisce Ascione e passa al 4-2-3-1. I doriani si sbilanciano e in 2 occasioni si rendono pericolosi con Ascione che arriva al cross, ma nessun compagno è lesto a spingere la palla in rete. Al 71’ arriva l’episodio che gela il Novi: su una ribattuta il neo entrato Palermo di testa pesca l’angolino e porta il Martina in vantaggio. Mister Liquidato inserire anche Iadaresta per tentare il tutto per tutto, ma è ancora il Martina a provarci con Bonanno che arriva a tu per tu con Palladino, ma il portiere doriano è ancora attento e ben due volte risponde presente rifugiandosi in corner. L’Angri però risponde presente con Caccavallo che prova una conclusione col mancino sulla quale Pirro ribatte in corner. Ancora Caccavallo ci prova direttamente da calcio di punizione, ma ancora Pirro vola e salva il risultato. I doriani si sbilanciano ed al 90’ arriva il raddoppio del Martina con Virgilio servito perfettamente da Perez. Nel recupero il Martina resta in dieci dopo l’espulsione di Mancini per doppia ammonizione. Sul calcio di punizione Caccavallo colpisce la traversa e sul ribaltamento di fronte Dieng diventa un treno e si divora tutto il campo per poi servire Vangone che tutto solo spinge la palla in rete per il 3-0.

Angri-Martina 0-3: il tabellino

Angri: Palladino, Palmieri (61′ Caccavallo), Longo, Herrera (56′ Acampora), Schiavino, Allegra (75′ Iadaresta), Rosolino (75′ Di Mauro), Poziello, Kljajic, Sabatino (46′ Ascione), De Franco. A disposizione: Scarpato, Costanzo, Balde, Fabiano. ALL : Stefano Liquidato

Martina: Pirro, Rizzo, Baglione, Bonanno (85′ Langone), Dieng, Virgilio, Tedesco (61′ Palermo), Tuccitto, Pinto (61′ Perez), Mancini, Piarulli. A disposizione: Figliolia, Nikolli, Albanese, Ievolella, Battimelli, Vaticinio. ALL : Massimo Pizzulli

AMMONITI : Allegra (A), Mancini (M), Acampora (A), Dieng (M), Virgilio (M)

ESPULSI : 91′ Mancini (M)

ANGOLI : 5-1

MARCATORI : Palermo (M), Virgilio (M), Langone (M)

RECUPERO: 2′ PT, 5′ ST

ARBITRO: Vincenzo D’Ambrosio di Collegno

ASSISTENTE 1: Rosati di Roma

ASSISTENTE 2: Bianchi di Roma