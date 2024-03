PUC a Scuola: incontro di Cittadinanza Attiva a Poggiomarino

Presso l’Istituto Leonardo da Vinci di Poggiomarino, si è tenuta un’importante lezione di cittadinanza attiva nell’ambito dell’ultima tappa del Piano Urbanistico Comunale (PUC) partecipato, voluto dall’assessorato al ramo guidato dall’avvocato Michele Aquino e dal sindaco Maurizio Falanga.

Redazione del PUC

Le istituzioni e i tecnici impegnati da mesi nella redazione del Piano Urbanistico Comunale hanno avuto l’opportunità di incontrare le classi quarte e quinte degli indirizzi tecnici dell’istituto per dialogare sulla “Poggiomarino che verrà”. Oltre al sindaco Falanga e all’assessore Aquino, hanno preso parte all’incontro il Professore Architetto Salvatore Visone e l’Ingegnere Rino Pagano, responsabile dell’Ufficio Piano del Comune.

Occasione formativa

L’incontro è stato un’occasione formativa sia per i ragazzi che per gli adulti coinvolti nella redazione del Piano. È stato un momento di scambio e confronto dove i giovani hanno potuto esprimere le proprie opinioni e porre domande sui progetti in corso e sul futuro della loro città.

Il coinvolgimento

L’assessore Aquino ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i futuri cittadini nella pianificazione urbanistica del territorio, in quanto il PUC che sta per essere elaborato sarà dedicato a loro, rappresentando il futuro di Poggiomarino. Ha inoltre evidenziato l’importanza di ascoltare le analisi dei ragazzi e rispondere ai loro interrogativi. Il sindaco Falanga ha espresso la propria soddisfazione per il coinvolgimento attivo dei giovani, definendo il lavoro con loro come il più grande investimento sociale possibile. Ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nel portare avanti progetti sociali, sportivi, culturali, e ha sottolineato l’importanza di scommettere sui giovani in un momento storico cruciale per la città, durante il quale si sta lavorando alla redazione di un PUC fondamentale per il suo sviluppo futuro.

Falanga ha infine ringraziato la sua squadra, l’assessore Aquino, i tecnici e la scuola per aver sposato l’iniziativa e aver reso possibile questo proficuo incontro di cittadinanza attiva, dimostrando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità per costruire un futuro migliore per Poggiomarino.