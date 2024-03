Il Consiglio comunale di Scafati in seduta straordinaria il 4 aprile, convocato per esaminare la proposta di atto aziendale dell'ASL

Scafati. Consiglio Comunale straordinario su atto aziendale ASL e Ospedale

Il Consiglio comunale di Scafati in seduta straordinaria il 4 aprile, convocato per esaminare la proposta di atto aziendale dell’ASL Salerno riguardante la riapertura dell’Ospedale Mauro Scarlato. Questa decisione è stata presa in seguito alla trasmissione della proposta da parte della Direzione Generale dell’ASL Salerno, che ha anche richiesto eventuali osservazioni entro l’8 aprile.

Osservazioni

Il Sindaco Pasquale Aliberti ha dichiarato che avrebbe potuto presentare autonomamente le osservazioni richieste, ma ha preferito coinvolgere tutti i consiglieri comunali. “La riapertura dell’ospedale è una battaglia che non posso condurre da solo”, ha affermato Aliberti, sottolineando l’importanza di un coinvolgimento trasversale che superi le divisioni politiche.

I dubbi

Aliberti ha espresso dubbi sulla proposta dell’ASL Salerno, in particolare sui tempi di realizzazione e sull’allocazione dei fondi. Ha insistito sulla necessità di ottenere risposte immediate per affrontare l’emergenza, indipendentemente dal completamento previsto dell’ospedale. Il Sindaco ha evidenziato le preoccupazioni condivise dalla comunità riguardo ai 4,5 milioni di euro destinati alla struttura anziché alla manutenzione necessaria per completare i lavori essenziali. Ha inoltre citato le preoccupazioni sul personale e sulla gestione complessiva dell’ospedale, evidenziate anche dal Direttore Generale dell’ASL Salerno.

Natalia Pepe