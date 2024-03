Scafati. Rilancio del presidio “Scarlato”, la nota di Sinistra Italiana

Nell’attesa costante di miglioramenti nel settore sanitario, le recenti comunicazioni riguardanti l’Ospedale Mauro Scarlato di Scafati hanno suscitato un nuovo fervore di speranza tra i cittadini. Tuttavia, dietro le promesse di cambiamento per la sezione locale scafatese di Sinistra Italiana c’è una verità ancora tutta da costruire. Attraverso un comunicato il partito guidato dal segretario locale Pier Paolo Patti prova a gettare luce su una serie di preoccupazioni e richieste urgenti che meritano attenzione e azione immediata da parte delle autorità competenti.

Di seguito la nota

Cambiare tutto per cambiare (quasi) niente

“Abbiamo atteso con grande ansia ed entusiasmo che fosse reso pubblico il nuovo atto aziendale dell’ASL di Salerno e siamo anche soddisfatti in linea di principio di ciò che vi è contenuto. A noi cittadini di Scafati interessava innanzitutto sapere se finalmente nel nuovo orientamento generale rientrasse o meno la nostra città nella rete d’emergenza, come lo è stata da sempre e fino alla chiusura per mano dell’ex-Presidente della Regione Caldoro. Per come stanno le cose adesso Scafati avrà di nuovo il Pronto Soccorso, questo ormai è nero su bianco. L’intenzione dell’ASL c’è e sono stati pure stanziati circa 4,5 milioni dalla Regione per procedere. Peccato che con questi soldi cambieranno soltanto le lampadine e faranno un’imbiancata alle pareti, ma forse neanche quello poiché prima bisogna procedere con l’adeguamento sismico necessario e propedeutico, il che significa CHIUSURA “TEMPORANEA” PER LAVORI che dalle nostre parti può anche significare una catastrofe definitiva”.

Pericoloso politichese

“La politica di palazzo Santa Lucia a questo punto sembra aver messo in scena il grande numero di magia e ne apprezziamo le buone intenzioni ma per noi di Sinistra Italiana non basta, perché ciò che si è presentato ieri con l’atto unico aziendale dell’ASL non è che un’intenzione, una volontà di indirizzo, niente di più. I fatti che ci attendiamo però sono un’altra cosa, nello specifico i cittadini si aspettano risposte concrete che nessuno è in grado di dare ne oggi e ne domani, per tanti motivi certo, perché la faccenda è molto complessa e articolata, ma anche e soprattutto perché la politica regionale sul diritto alla salute ha dato ampia dimostrazione di non essere capace e quello che abbiamo sotto gli occhi in città e nella Regione intera è il suo completo fallimento. Lo dimostra il fatto che non si trovano medici nonostante i fondi e i concorsi, che nessuno vuole lavorare nelle nostre strutture ospedaliere, anzi chi ha voglia (giustamente) di intraprendere una carriera dignitosa fugge da Scafati, alla ricerca di strutture che abbiano un futuro concreto e non solo fatto di chiacchiere”.

Gioco di consenso?

“Ripetiamo a gran voce che siamo estremamente felici del futuro indirizzo che avrà l’Ospedale Mauro Scarlato di Scafati, ma non siamo più disponibili ad essere vittime di giochetti politici, non è più accettabile assistere al triste teatro messo in piedi da qualche consigliere regionale e dal sindaco della nostra città che usano la questione drammatica dell’ospedale di Scafati solo a fini elettorali e propagandistici. Mentre continua il tira e molla in vista delle regionali 2025 a Scafati c’è gente che muore per mancato soccorso ed è INACCETTABILE altro che chiacchiere da dirette social. Auspichiamo da subito un tavolo tecnico di lavoro per il ripristino dell’attività di primo intervento in città, la riapertura degli ambulatori e dei laboratori che ci sono già per metterli al servizio dell’emergenza. Un riequilibrio delle risorse economiche e di personale di tutto il DEA di riferimento (Nocera Inferiore/ Pagani/Scafati) affinché nella nostra città, nell’attesa dei miracoli, si lavori per avere un luogo dove poter offrire un primo intervento sanitario, alleggerendo tra l’altro il pronto soccorso di Nocera Inferiore che è al collasso. Non è più tollerabile che per un lieve malore o per 2 punti di sutura un cittadino di Scafati debba recarsi a Nocera Inferiore e aspettare diverse ore prima di essere visitato da qualcuno. La misura è colma e nessun cittadino vuol essere trattato più come una bestia, la salute non è un piacere che ci fa Pasquale Aliberti o Franco Picarone, è un nostro diritto e i fatti ci riportano invece ad uno scenario drammatico che non potrà che peggiorare con la riforma costituzionale sull’autonomia differenziata. Aspettavamo buone notizie e sono arrivate, ma purtroppo quelle cattive sono di gran lunga più numerose”