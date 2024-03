Scafati. Taglio del nastro per la villa e vandali subito in azione. Raid di tre minori subito identificati dalla Polizia municipale

Scafati. Taglio del nastro per la villa e vandali subito in azione. Raid di tre minori subito identificati dalla Polizia municipale

Parco Wenner riapre alla città di Scafati, ma è già allarme vandalismo. A poche ore dal taglio del nastro di ieri pomeriggio un gruppo formato da tre minorenni ha violato i cancelli dell’area verde danneggiando parte di uno stabile. I ragazzi, però, sono stati individuati dalla videosorveglianza e sanzionati dalla polizia locale. Un episodio che ha inevitabilmente segnato la riapertura dei cancelli della villa, uno dei luoghi più rappresentativi della comunità scafatese, per anni chiusa per via di gravi carenze strutturali.

I vandali

Martedì pomeriggio tre ragazzi, poi scoperti essere minorenni, si sono introdotti all’interno dello spazio della cosiddetta ex “Casa del Guardiano” per rovistare in giro e bivaccare arrivando anche a danneggiare parte della struttura parzialmente ristrutturata. Un raid che non è passato inosservato, grazie alla visione da parte del Comando di Polizia Locale di via Pietro Melchiade delle chiare immagini della videosorveglianza, poi riprese sui social dallo stesso sindaco Pasquale Aliberti.

La condanna

«Un atto tremendo nei confronti della città e nella nostra comunità che però è stato oggetto già di sanzione da parte degli agenti», ha spiegato Aliberti, plaudendo alla puntuale azione coordinata dal comandante Pasquale Alò. «Questo episodio deve essere da un lato un momento per continuare a portare avanti una sensibilizzazione necessaria sul territorio verso la cura di ogni luogo, ma anche un avvertimento per far comprendere che siamo attenti e vigili», ha aggiunto il primo cittadino.

I precedenti

Negli anni scorsi la villa comunale è stata infatti oggetto di diversi episodi di vandalismo e saccheggio, anche propiziati da un sistema di illuminazione carente. Parco Wenner è rimasta inaccessibili per lunghi periodi dal 2019 al 2023 per via anche di gravi problemi strutturali dovuti alla mancanza di manutenzione delle strutture e del verde pubblico. Il progetto di riqualificazione attraverso i fondi Pics ripreso dall’amministrazione Salvati, e continuato durante il periodo commissariale del prefetto Antonio D’Acunto e ora durante la gestione Aliberti, ha portato alla sistemazione di tutta l’area verde e non solo. Il progetto, dal valore complessivo di poco sopra agli 800mila euro, ha infatti anche recuperato gli spazi delle storiche serre ottocentesche, pronte a essere utilizzate secondo palazzo Mayer per iniziative culturali e artistiche.

Alfonso Romano