Angri. Fratelli D’Italia sensibile all’ambiente: “Preserviamo il Chianiello”

Il gruppo cittadino di Fratelli d’Italia manifesta da tempo un forte impegno nei confronti delle questioni ambientali, specialmente per quanto riguarda la salvaguardia degli spazi verdi presenti sul territorio comunale. Con l’avvicinarsi delle festività pasquali, in una nota stampa, hanno avvertito la responsabilità morale e civica di invitare i concittadini al rispetto dell’ambiente, in particolare dell’area del “Chianiello”, destinazione popolare per trascorrere la Pasquetta.

Immagini poco edificanti

Le immagini dei cumuli di spazzatura abbandonati in passato nell’area del rifugio e lungo i sentieri sono un ricordo vivido per chi ama la natura e la montagna. Facendo bagaglio di questa poco edificante esperienza invitano i cittadini a riscoprire il senso civico e a evitare danni ambientali, dimostrando responsabilità e amore per il territorio.

L’invito

L’invito che fa il gruppo è a godere delle aree verdi e dei sentieri, immergendosi nella bellezza di luoghi tranquilli e lontani dal traffico. Ogni cittadino è chiamato a rispettare l’ambiente, conferendo i rifiuti negli appositi contenitori.

Le conclusioni

Concludendo, sottolineano che l’amore per la città deve passare attraverso il rispetto delle regole. Un messaggio che mira a promuovere un comportamento responsabile e consapevole da parte di tutti i cittadini.

Natalia Pepe