Calcio, Serie A: Alle 12:30 Napoli-Atalanta, probabili formazioni e altro

La 30ª giornata di Serie A si apre con la sfida tra Napoli e Atalanta, in programma al Maradona alle 12:30 di oggi, sabato 30 marzo. Il mister Calzona schiererà un 4-3-3, con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui in difesa (con Olivera come alternativa a Rui). A centrocampo, conferma probabile per Traoré insieme ad Anguissa e Lobotka. In attacco, Politano e Osimhen sono certi del posto, mentre Raspadori dovrebbe preferire a Lindstrom per sostituire Kvaratskhelia.

Gasperini opterà per il suo solito 3-4-2-1, con Carnesecchi in porta e Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa. A centrocampo, Holm e Ruggeri sono leggermente favoriti sulle fasce, mentre de Roon ed Ederson saranno in mediana. Sulla trequarti, Koopmeiners è in dubbio, con possibilità di schierare Lookman o Miranchuk/Pasalic. In avanti, Scamacca ha buone probabilità di giocare.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Francesco Calzona.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Dove vedere il match in TV

Il match sarà disponibile in streaming su Dazn scaricabile gratuitamente dagli store del vostro dispositivo mobile, sia su pc, smart tv, tablet e smartphone.