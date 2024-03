Le app preferite dagli italiani: un mix di gioco, salute e connessione

Sapere quali sono le app più scaricate in un paese può essere un buon modo per conoscere la sua popolazione. Le tendenze degli italiani sono cambiate molto questi ultimi anni, passando da applicazioni di intrattenimento e comunicazione istantanea fino a qualcosa di più simile al periodo pre-pandemia, come le app di shopping online o di editing video.

Prima che la pandemia globale di COVID-19 ridisegnasse le abitudini quotidiane degli individui in tutto il mondo, gli italiani mostravano una predilezione marcata per le applicazioni mobili incentrate sull’intrattenimento e sulla comunicazione istantanea. Questo interesse era riflessivo di una società che valorizzava la connessione costante e l’accesso immediato a forme di divertimento.

Per esempio, le app di messaggistica come WhatsApp e social network come Facebook e Instagram dominavano le classifiche di download, essendo diventate strumenti indispensabili per mantenere i rapporti sociali, condividere esperienze e organizzare eventi nella vita reale. Parallelamente, piattaforme di streaming video e musica, come Netflix e Spotify, soddisfacevano la crescente domanda di contenuti accessibili on-demand, permettendo agli utenti di godere di film, serie TV e playlist musicali personalizzate in qualsiasi momento.

Anche le app di gioco rappresentavano una quota significativa delle preferenze, con giochi mobile che spaziavano da semplici puzzle a avventure grafiche più complesse, attirando un’ampia fascia di età e demografica. Questo periodo vide anche una crescente attenzione verso le applicazioni legate al mondo del fitness e del benessere, sebbene in misura minore rispetto alle categorie sopracitate.

L’impatto della pandemia sulle scelte delle app

La pandemia di COVID-19 ha segnato una svolta epocale nelle abitudini globali, influenzando profondamente anche le preferenze degli italiani in termini di app per i telefoni. La necessità di adattarsi a uno stile di vita più casalingo e limitato ha avuto un impatto diretto sulle tipologie di app più scaricate, con un netto spostamento verso soluzioni che permettessero di gestire la vita quotidiana in condizioni di isolamento.

Il settore lavorativo è stato il primo a soffrire grandi cambiamenti nel periodo del lockdown. La chiusura degli uffici e la diffusione del telelavoro hanno portato a un boom di app dedicate alla comunicazione a distanza e alla gestione del lavoro da remoto. Piattaforme come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet sono diventate strumenti indispensabili per incontri professionali, lezioni online e riunioni virtuali, riflettendo una trasformazione radicale nel modo di concepire il lavoro e la formazione.

Nello stesso periodo, anche il settore legato allo sport ha finito per esplodere in popolarità. Le applicazioni di fitness che esistevano già prima della pandemia hanno subito un grande incremento di traffico dopo il primo mese di confinamento, e da queste sono sorti moltissimi altri programmi per soddisfare ancora di più le esigenze di una popolazione isolata e confinata all’interno delle proprie case.

Durante la pandemia, con il cinema e i teatri chiusi, l’intrattenimento domestico si trasformò nella principale fonte di film e serie affinché le persone non si annoiassero a casa. App di streaming come Netflix, Disney+ e Spotify videro un incremento significativo di abbonamenti e uso, diventando la principale fonte di svago per famiglie e individui confinati in casa.

Sempre nell’ambito delle piattaforme di streaming, con l’arrivo della pandemia si dovettero anche chiudere stadi ed eventi sportivi al pubblico, per cui la domanda di partite in televisione e in streaming si catapultò. Grazie a questo, piattaforme come Sky e DAZN, che ancora oggi conservano i diritti della maggior parte delle leghe importanti degli sport più popolari, aumentarono in popolarità e si trasformarono nei grandi titani che ancora oggi manipolano il settore.

Infine, l’impossibilità o la riluttanza a frequentare negozi fisici diede un forte impulso alle app di e-commerce e servizi di consegna a domicilio. Amazon, eBay, Temu e anche Wallapop sono diventate e continuano a essere le principali fonti di vendita e scambio di oggetti fra persone.

Le app più scaricate attualmente

Con la pandemia fortunatamente alle spalle, le abitudini degli italiani si sono stabilizzate attorno a nuove normalità, riflettendo un equilibrio tra il desiderio di ritornare a una vita più attiva e la necessità di mantenere alcune delle pratiche adottate durante il lockdown. Questo nuovo scenario ha visto l’emergere di tendenze interessanti nelle preferenze di download delle app.

Le applicazioni di fitness hanno sperimentato un cambio di direzione dalla riapertura delle palestre e delle attività sportive. Invece di concentrarsi su piani casalinghi senza necessità di attrezzature specifiche, queste app ora si focalizzano su routine di allenamento in palestra specifiche per ogni utente. Tuttavia, esistono ancora applicazioni per l’allenamento casalingo simili a quelle presenti nel periodo della pandemia, che non necessitano di attrezzature speciali per eseguire gli esercizi che offrono.

Tra le categorie che spiccano per popolarità, le app di gioco continuano a occupare una posizione di rilievo nelle preferenze degli italiani. Questo interesse non si limita solo ai videogiochi tradizionali ma si estende anche al mondo del gioco d'azzardo online, dove app di casinò virtuali guadagnano terreno grazie alla loro capacità di offrire intrattenimento a portata di mano, in qualsiasi momento e luogo.

Anche l’importanza delle app di streaming e social networking rimane invariata, se non rafforzata. Netflix, Disney+ e Spotify continuano a essere pilastri dell’intrattenimento domestico, mentre Instagram, TikTok e Facebook mantengono il loro ruolo centrale nella connessione sociale e nella condivisione di momenti di vita.

Infine, le app per la produttività e il lavoro a distanza rimangono essenziali per molti italiani che hanno adottato modelli di lavoro ibridi. Strumenti come Slack, Asana e Trello facilitano la collaborazione a distanza e la gestione dei progetti, e dimostrano come il mondo del lavoro sia cambiato in modo permanente.

Analizzando le applicazioni più installate in Italia possiamo vedere chiaramente che il comportamento delle persone e le situazioni che le circondano sono le principali ragioni che determinano la popolarità delle diverse app. Oggigiorno quelle più installate sui nostri dispositivi sono legate all’informazione e all’intrattenimento, poiché queste caratteristiche sono al centro della società moderna. Chissà se un cambiamento repentino nelle nostre vite potrebbe trasformare ulteriormente questo ambito e le nostre tendenze.