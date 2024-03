La corsa alla fascia tricolore a Nocera Superiore è in pieno fervore in vista delle imminenti elezioni

Nocera Superiore verso il voto, è già corsa a sei

La corsa alla fascia tricolore a Nocera Superiore è in pieno fervore in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, dopo il decennio di governo guidato da Giovanni Maria Cuofano, eletto a soli 28 anni. La fase delle trattative è intensa e un numero considerevole di candidati si è fatto avanti, in rappresentanza di varie realtà politiche cittadine.

Le candidature

I due poli di centro – sinistra e centro – destra, hanno oggettive difficoltà a individuare un candidato di riferimento. anche se non mancano le proposte.Tra i possibili candidati risalta l’ex sindaco Gaetano Montalbano, pronto a rappresentare Forza Italia. Voci insistenti danno per certo anche la candidatura del neurochirurgo Gennaro D’Acunzi, il quale gode di un ampio sostegno che attraversa le linee partitiche anche quelle di Fratelli d’Italia. Nella lista anche Gaetano Pedone, esponente di Forza Italia e consigliere comunale uscente, ha ottenuto il supporto del movimento Legalità e Trasparenza. Incerta, comunque, la candidatura proposta da Fratelli d’Italia, precedentemente indirizzata su Franco Pagano come proprio candidato.

I sostenitori di Cuofano

Resta da definire il ruolo dei sostenitori del sindaco uscente Cuofano che potrebbero optare per uno stretto familiare del primo cittadino. Tra i potenziali successori di Cuofano potrebbe esserci l’avvocato Paolo Sessa.

Bartolo Pagano

In campo dovrebbe esserci anche Bartolo Pagano, già candidato dieci anni fa. L’avvocato nocerino si distinse nel 2014 sfidando il giovane Cuofano, riuscendo ad arrivare al ballottaggio con il 20% dei consensi contro il 35% di Cuofano, che alla fine vinse con il 75% dei voti. Dopo aver sostenuto Cuofano nella sua prima amministrazione, Pagano ora si candida come alternativa.