Pagani, settimana di passione per la festa della Madonna delle Galline

Inizia una settimana intensa per le celebrazioni della Madonna delle Galline a Pagani, figura venerata della Beata Vergine del Carmelo. L’attesa del prossimo venerdì, quando le porte del santuario che ospita la Madonna, tra la Via Striano e Piazza D’Arezzo, si spalancheranno per accogliere i fedeli. Un attesa intrisa di un’aura di sacralità e passione scandita dal ritmo delle tammorre e delle nacchere. Un giorno che si rivelerà un momento di particolare significato per onorare e venerare la santa figura della Vergine del Carmelo. La sua presenza aggiunge un profondo strato di significato alla festa, richiamando la devozione e la protezione che rappresenta per i credenti pronti a onorarla tra i toselli e canti in tutti i punti della città.

La Madonna del Carmelo

La Madonna del Carmelo detta “delle galline” è figura divina ed è considerata simbolo di speranza e conforto per coloro che si affidano alla sua intercessione, e la sua presenza rafforza il legame spirituale tra il divino e la sua passionale comunità.

I momenti salienti

Grande commozione e bagno di folla della Madonna al Passaggio nei principali quartieri della città: da Via Trieste fino allo scambio dei doni in Piazza Sant’Alfonso sono momenti intesi, come la deposizione delle tammorre il lunedì mattina all’alba davanti al santuario della Madonna. L’accoglienza calorosa della città sarà riservata non solo ai fedeli, ma anche agli studiosi delle tradizioni popolari e ai semplici cultori, che si uniranno nel rinnovato spirito di devozione e nella gioiosa celebrazione della fede folk e delle antiche tradizioni.

Natalia Pepe