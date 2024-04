Torre Annunziata, l’appello dei parroci: “andare a votare” per il bene della città

Dopo lo scioglimento del suo consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche, la città si prepara per le elezioni che decideranno il destino della sua leadership cittadina. Con il voto previsto a giugno, i parroci della città vesuviana hanno scritto e diffuso una lettera aperta indirizzata agli elettori e ai candidati in vista delle prossime elezioni.

La missiva

Nella loro missiva, i parroci si rivolgono soprattutto ai cittadini, esortandoli a non considerare il loro voto come una mera “delega in bianco”. Essi sottolineano come lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche abbia esacerbato le già gravi problematiche storiche della città: la disoccupazione, la mancanza di politiche familiari e giovanili, e l’assenza di una guida politica illuminata e appassionata.

Il futuro della città

Ai candidati, i sacerdoti chiedono di mettere al centro “il futuro della città”, impegnandosi a ricostruire un tessuto sociale e urbanistico profondamente deteriorato. Offrono inoltre la loro collaborazione attiva a chiunque assuma la responsabilità della futura amministrazione, con l’auspicio di un impegno concreto nel risolvere le sfide che affliggono Torre Annunziata.