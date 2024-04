Crolla ponteggio in Campania: 5 feriti

Nel corso di lavori di ristrutturazione di un edificio alto dieci piani, il ponteggio installato ha ceduto improvvisamente, provocando il crollo del materiale che è precipitato sulla strada sottostante, investendo diverse automobili in transito lungo la via. L’incidente ha causato il ferimento di cinque persone, le quali sono state prontamente assistite e liberate dalle squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, intervenute sul posto.

L’episodio è avvenuto ad Aversa, precisamente in via Raffaello Sanzio, dove si è immediatamente mobilitato il personale di soccorso per gestire la situazione d’emergenza. I feriti sono stati affidati al personale medico del 118 per il trasporto in ospedale e ricevere le cure necessarie.

Al momento, i Vigili del Fuoco stanno operando per mettere in sicurezza l’intera area, valutando la stabilità della struttura coinvolta nell’incidente e adottando le misure necessarie per prevenire ulteriori rischi per la pubblica incolumità.